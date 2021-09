Tras su pronta despedida del US Open, el tenista escocés, Andy Murray arremetió contra su verdugo, el griego Stéfano Tsisipas por el tiempo que duró en ser atendido por los servicios médicos durante el encuentro celebrado el martes.

Murray que perdió con parciales de 6-2/6-7/6-3/3-6/4-6, indicó durante la rueda de prensa, que los tiempos deben ser regulados por los jueces.

“Le valoro, creo que es un gran jugador y bueno para este deporte, pero no me gusta perder el tiempo en estas cosas. He perdido el respeto por él”, dijo Murray tras caer.

El raqueta británico, que vuelve a las canchas tras estar fuera por un tiempo prolongado, por una lesión en la cadera, indicó que llevará su petición a la próxima reunión del Consejo de jugadores, para que sea tomado en cuenta.

“Se necesita un cambio porque esto no es bueno para nuestro deporte ni para la tele ni para los fans. Estoy aquí sentado y en lugar de hablar de lo fantástico que es él, siendo uno de los mejores o de mi actuación contra él, estamos hablando de toilet breaks y tiempos médicos. Esto es una basura”, comentó Murray.

Tsisipas además de solicitar el tiempo para la revisión médica, también utilizó un break, para cambiar de raqueta justo cuando el escocés estaba arriba en el marcador y en pleno saque.

Pero Murray no solamente mostró su molestias en la rueda de prensa después del encuentro, si no también a través de su cuenta de twitter @andy_murray, en la que comparó el caso del griego con el viaje que hizo al espacio el multimillonario Jeff Bezos.

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀

— Andy Murray (@andy_murray) August 31, 2021