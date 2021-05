Angelina Jolie no solo se ha caracterizado por ser una de las actrices más celebres de Hollywood, si no que también fuera de pantalla ha hecho una labor excepcional.

Recientemente hizo una revelación sobre su vida amorosa que causó un gran revuelo, en el mundo del espectáculo.

“He estado sola durante mucho tiempo”, bromeó la ganadora de un Oscar y quien estuvo casada con Brad Pitt, hasta el 2016, en una entrevista que concedió a E!.

La actriz de éxitos como Sr y Sra Smith, desde que tuvo su último romance se le ha ligado con varias personalidades del espectáculos aunque solo han sido puro rumores.

“Probablemente tengo una lista muy larga de hombres, pero no ha sido así”, dijo Jolie.

Angelina no descartó volver a enamorarse, aunque tiene claras cuáles son sus prioridades y lo que busca en una pareja después de estar sola durante todos estos año.

‘They’re cool people’: Angelina Jolie talks about raising her six children as a single mom https://t.co/EmNofvTEpn

— News89 Media (@news89com) May 14, 2021