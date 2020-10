View this post on Instagram

#anilloanticonceptivo Que es el anillo anticonceptivo ? 🔸Es un anillo flexible que una vez colocado en la vagina, libera lentamente en tu cuerpo las hormonas progestina y estrógeno para impedir que los ovarios liberen óvulos. 🔸Si desea más información agenda tu cita para planificación. Dra. Andrea Navarro / Ginecología y Obstetricia