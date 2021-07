Yankees de Nueva York ya empezó a recoger los frutos de la contratación del primera base Anthony Rizzo, quien los ayudó este viernes a obtener la victoria 3 a 1 sobre Marlins de Miami.

El inicialista que llegó a los bombarderos del Bronx proveniente de Cachorros de Chicago despachó un jonrón, que rompió el empate a cero en la sexta entrada.

Rizzo encontró una recta cortada del lanzador de Marlins Zach Thompson (2-4) con cuenta de 1-0 y colocó la pelota en el piso superior del graderío del loanDepotPark, entre el bosque derecho y el central, para su 15to cuadrangular de la temporada.

