El nominado por el presidente de EE.UU., Joe Biden, para ser secretario de Estado, Antony Blinken, fue confirmado este martes en el puesto durante una votación en el Senado del país, al reunir los apoyos suficientes.

Blinken, con experiencia en las Administraciones de Bill Clinton (1993-2001) y de Barack Obama (2009-2017), recibió el visto bueno de al menos 51 senadores de la Cámara Alta, en una votación que aún continúa.

La confirmación de Blinken supone una vuelta de EE.UU. a los aliados y política exterior tradicionales del país, tras el giro que supuso el Gobierno del expresidente Donald Trump.

#BREAKING US Senate confirms Blinken as secretary of state pic.twitter.com/2DtR69GHaA

— AFP News Agency (@AFP) January 26, 2021