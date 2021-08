A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció el lanzamiento de Neighborhood Career Initiative (NJI).

Se trata de un plan histórico que permitirá crear más de 1.000 puestos de trabajo bien remunerados en todas las comunidades desfavorecidas de la zona de Miami.

El lanzamiento fue posible gracias a una alianza con Reef Technology.

Today I was proud to join @REEFtechnology to announce the launch of their Neighborhood Career Initiative, a landmark plan to create more than 1,000 good-paying jobs throughout underserved communities in the Miami area.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 23, 2021