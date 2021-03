No es muy común ver a panteras caminando en los condados de Florida. Pero este lunes no solamente se vio uno de estos felinos caminando por las calles de Miami Beach, si no que fueron cincos los que se avistaron.

El hallazgo lo hizo el fotógrafo Ezra Van, quien estaba en el momento preciso en que observó a las panteras caminar por las calles de Miami Beach.

Ezra indicó que cuatro de ellas estaban juntas, mientras que una estaba separada del grupo.

“Estaba a unos 60 metros de distancia en el camión y comencé a tomar fotografías y videos frenéticamente”, explicó Van en su página de Facebook.

Fotógrafo rastrea panteras

Una de las cosas que hace el fotógrafo, es rastrear panteras en varias zonas del país, y en esta oportunidad se sorprendió verlas en Miami Beach.

Van indicó que los mamisferos estaban tratando de cazar a un pájaro que estaba en el camino.

‘Once In A Lifetime Event’: Miami Beach Man Spots 5 Elusive Florida Panthers In Single Day, 4 At The Same Timehttps://t.co/4KyeXPf0XI — RPK Report (@RPKReport) March 7, 2021

“Parece que era una mamá y tres cachorros adultos y mamá les estaba enseñando a cazar”.

Animal en peligro de extinción

La Comisión de Conservación de Animales de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) afirmó en un informe que solo quedan entre 120 y 230 panteras adultas en el estado de la Florida.

Esta cifra convierte en uno de los mamíferos más raros y en peligro de extinción del mundo.

Incluso en sus mejores estimaciones, 230 panteras no son un tamaño de población sostenible.

La pantera de Florida se encuentra actualmente en peligro de extinción y es protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.