Si buscas que tus fotografías se vean aún más llamativas, Canva Stories es la app ideal para los amantes de fotografías originales. Con ayuda de esta app podrás darle un toque más editorial y creativo a tus imágenes, te prometemos que todas las opciones de plantillas te encantarán. Además si quieres hacer mucho más elegante tus historias de Instagram, esta es la app que te hará resaltar entre tus contactos.

Si eres de las personas que buscan verse increíble en todas sus fotos, Airbrush es la app ideal para ti. En esta increíble app, puedes retocar tu maquillaje de forma automática, o eliminar esa pequeña imperfección en el rostro o aclarar tu cabello.

Con ayuda de esta app puedes resaltar uno que otro detallito, ¡pero recuerda que entre menos edición, mejor! Si usas con medida esta app, los efectos sólo harán que brilles más (aunque sin ellos, ya lo haces).

Lightroom es la app de edición por excelencia. Podrás mejorar por completo CUALQUIER foto de tu carrete. Esta app es la favorita de los fotógrafos profesionales y te la recomendamos 100%. La única desventaja que tiene esta maravillosa app es que un poco complicada de usar, pero no te preocupes, con práctica muy pronto la dominarás, experimenta y juega con esta app para conocer todas sus funciones.

Esta es la app favorita para agregar efectos de alto impacto. Brillos, filtros tenues, tonos vintage… ¡de verdad que es una locura todo lo que puedes hacer con esta app! Hay algunas cosas que hay que comprar, pero lo que ofrece de manera gratuita no tiene pierde. ¡Son muchas herramientas a tu alcance!

It’s a photo app called Prequel. The filters on it are very unique. I did these edits with the ‘Grandma’ filter. pic.twitter.com/rUPcEmTCsO

— House of GRAMMY NOMINATED ARTISTSᴮᴱ ⟭⟬⁷💜 ⟬⟭ (@yes_haru) February 14, 2019