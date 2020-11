Cuando los años dorados se acercan, no hay trabajador que no sueñe con un retiro seguro, duradero y pleno.

De ahí la importancia, acentuada por los expertos financieros, de maximizar los beneficios de jubilación haciendo los debidos cálculos para saber cuál es el mejor momento de solicitarlos al Seguro Social.

Qué mejor entonces que una calculadora de beneficios por jubilación digital que brinda la Administración del Seguro Social (SSA) a los contribuyentes en Estados Unidos.

El calculador provee estimados —no montos exactos— basados en la información existente en el registro de ganancias de cada contribuyente, explican las autoridades.

Casi seis millones de beneficiarios nuevos reclamaron por primera vez sus beneficios de Seguro Social en 2019.

Para asegurar que el poder adquisitivo de los beneficiarios se mantenga a la par del aumento de precios de consumo, el monto del cheque de retiro incrementará en 1.3% a partir de enero del 2021, informó la agencia.

La suma del cheque se calcula según el nivel de ingresos del beneficiario, el año de nacimiento y su edad al momento de reclamar los beneficios.

Según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el salario medio semanal de los trabajadores estadounidenses se situó en $994 durante el tercer trimestre del 2020.

CÓMO CALCULAR LOS BENEFICIOS POR JUBILACIÓN DEL SEGURO SOCIAL

La calculadora digital le pedirá sus datos personales tal como aparecen en la tarjeta del Seguro Social, incluyendo nombre, número SSN, fecha y lugar de nacimiento.

Tras procesar la información, la página proporcionará una estimación del monto de ingreso del Seguro Social, fundamentándose en el historial de ingresos del contribuyente y su edad.

Las personas que pueden usar el calculador de beneficios son:

▪ Contribuyentes que en este momento cuentan con suficientes créditos de Seguro Social, es decir, quienes hayan cumplido con la cantidad mínima de trabajo para tener derecho a reclamar los beneficios del Seguro Social.

▪ Contribuyentes que no reciben beneficios actualmente, no aguardan por una decisión de su solicitud y no tienen derecho a una pensión por trabajo no cubierto por el Seguro Social.

“Si actualmente solo recibe beneficios de Medicare, aun puede obtener una estimación”, explican las autoridades.

El calculador de beneficios por jubilación es solo uno de numerosos recursos por Internet disponibles en la página de la Administración del Seguro Social.

Estos servicios digitales han cobrado vital importancia durante la pandemia del coronavirus, debido a que las oficinas de la agencia solo ofrecen servicios por teléfono, y las personas mayores, que generalmente son los beneficiarios de las prestaciones, deben tomar medidas para prevenir el contagio.

Las herramientas digitales del SSA permiten solicitar beneficios de jubilación, discapacidad y Medicare, verificar el estado de una solicitud o apelación, solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo e imprimir una carta de verificación de beneficios.

Recientemente, la agencia también implementó un programa de verificación en línea de números del Seguro Social para reducir el fraude de identidad en Estados Unidos.

Los contribuyentes pueden tener acceso a los servicios por Internet creando una cuenta gratuita en My Social Security.

