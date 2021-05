El compostaje en el hogar te enseña a utilizar desechos de jardín y de la cocina para convertirlos en compost, un producto útil para nuestros jardines del sur de Florida.

También evita la energía y las emisiones de carbono asociadas con el transporte de este material a un sitio de disposición final centralizado.

El Departamento de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Miami-Dade está organizando talleres de compostaje en el hogar en cooperación con la Extensión Cooperativa del Condado de Miami-Dade.

Artículos que se pueden convertir en abono

Los materiales que provienen de las plantas contienen nitrógeno y carbono, que con el tiempo pueden descomponerse. Luego, ese material se puede usar como fertilizante de liberación lenta, enmienda del suelo, en su tierra para macetas o en su huerto de lecho elevado.

Además, el compostaje doméstico ayuda al medio ambiente ya que es un residuo que no se transporta a un vertedero.

Los siguientes materiales conocidos como “verdes” tienen un alto contenido de nitrógeno:

Recortes de césped

Hojas verdes

Restos de frutas y verduras de cocina

Granos de café

Bolsas de té

Los siguientes materiales conocidos como “marrones” tienen un alto contenido de carbono:

hojas marrones

Filtros de café de papel

Cereales y arroz añejos

Cáscaras de huevo trituradas

Periódico

Ramas de árbol astilladas

El proceso

Los materiales de compostaje se deben picar o triturar para que los elementos individuales no tengan más de dos a tres pulgadas de largo. Luego, los materiales deben colocarse en un contenedor de compostaje.

Después de construir la pila de compost, el compost se calentará debido a la actividad biológica y se asentará a medida que los materiales se descomponen. Para acelerar el proceso, “voltee” el abono una vez a la semana.

Está listo para usar cuando tiene un aspecto uniforme, un color oscuro, un tamaño de partícula pequeño y un olor a tierra. La mayoría de los materiales que coloque ya no serán reconocibles. Ahora está listo para usarse.

Cuando se hace correctamente, el abono no huele mal y no atrae la vida silvestre ni las plagas no deseadas.



Próximos talleres

Aprenda a hacer tierra orgánica rica a partir de hojas, ramas, platos de papel y otros materiales reciclables mediante un proceso llamado compostaje. Únase a los Jardineros Maestros de la Universidad de Florida para un taller paso a paso sobre cómo hacer su propia tierra.

Los participantes del taller recibirán un vale (uno por hogar, solo para residentes de Miami-Dade) para un contenedor de abono gratis. Recoja su contenedor gratis en el Departamento de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Miami-Dade. El lugar para retirarlo se proporcionará después del programa.

Fechas:

Mayo 29: 2 – 3:30 p.m.

Junio 26: 2 – 3:30 p.m.

Julio 31: 2 – 3:30 p.m.