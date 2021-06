El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta semana un proyecto de ley que brinda apoyo a los servicios de emergencias voluntarios, incluyo aquellos basados en la fe y dirigidos por religiosos, como el cuerpo de ambulancias Hatzalah encabezado por ortodoxos.

Con esta ley, los voluntarios pueden operar de forma mucho más completa, ya que podrán usar luces y sirenas en una emergencia si cumplen con criterios específicos y han estado operando por más de 10 años.

La firma del proyecto fue realizada en Surfside, Florida, una sinagoga de Chabad-Lubavitch al norte de Miami.

Al ampliar la forma en que pueden operar los servicios de emergencias voluntarios, se puede ayudar a superar las sensibilidades religiosas que impiden que algunas personas utilicen los servicios de emergencia tradicionales.

Today, I was pleased to visit the @TheShulFL in Bal Harbor to sign two important pieces of legislation concerning religious freedom and faith-based ambulance services. https://t.co/8AH9UbuK0X pic.twitter.com/G45sBXsoOq

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 14, 2021