Los ríos de Florida ahora tienen un nuevo habitante, que ha puesto en alerta a los miembros de protección de animales silvestre. Se trata del Pez arapaima

El pez arapaima, se encuentra en las aguas del Amazona y llega a medir 10 pies de largo (304.8 CM):

Los especialistas indican que el pez es uno de los depredadores más salvajes de las aguas sudamericanas.

Josh Constantine, quien ha estado pescando en las aguas cercanas al río Caloosahatchee, en Florida durante más de 20 años y ha sido guía para su negocio, Caloosahatchee Cowboys Charters, durante más de una década, vio uno de estos especímenes muerto.

“Creo que es algo genial”, dijo el capitán Josh Constantine a las autoridades cuando vio al animal.

#Florida is already in a battle with dangerous and invasive species like the Burmese python, green iguana and lionfish and now there's a new predator called the arapaima, a fish that can grow up to 10 feet long and weigh hundreds of pounds.https://t.co/brNFYetmgx

— CBS4 Miami (@CBSMiami) March 15, 2021