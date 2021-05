A tan solo un mes de que la modelo y actriz Yanet García debutara en Onlyfans, usuarios en internet reportaron filtraciones de su contenido íntimo.

No obstante, aseguran que el material que recién salió en redes sociales y algunas plataformas no se diferencia de lo que se puede apreciar de la chica del clima en su cuenta de Instagram, reportó La Patilla.

Sin embargo, Yanet precisó que los materiales que ella publicaría en la plataforma privada no serían de índole pornográfica, como algunos de sus fanáticos esperaban.

En su versión, explicó que sólo busca separar facetas de vida, una del lado sexy y en el otro sus materiales de vida saludable y como empresaria.

Por otro lado, aunque hizo pública esta versión, algunos fanáticos se mostraron molestos al ver similitud de contenidos en sus redes sociales con los de su Onlyfans. “Cómo no estar alegre y agradecida, si engañó al público y las fotos que sube son de la misma naturaleza que las que sube aquí. Nada recomendable. Ni gasten”, escribió uno de sus seguidores en Instagram.

Las filtraciones, por otra parte, son sesiones que ella usualmente comparte y aunque pueden ser encontradas en redes sociales, la artista pide a sus fans todo el apoyo para que incursionen en su cuenta privada, ya que de esa forma podría hacer contenidos de mejor calidad, tanto sexys, como en sus proyectos de vida saludable, que comparte en muchas ocasiones de manera gratuita en su redes sociales.

En tanto, se pueden encontrar reseñas de su contenido en Onlyfans en internet, las descripciones de su cuenta son lo que ella había adelantado: sin contenidos sexuales, y con la “desnudes” que acostumbramos a ver.

Cabe destacar que las reseñas de usuarios de otros países describen a la actriz como “la chica del clima más sexy”, algunos aconsejan pagar su cuenta si son fieles seguidores, otros, solo se limitan a decir que hallarán “más de lo mismo”.

It’s been one week since launching my OnlyFans and I’m so grateful for all your support. I’m excited to create amazing content for all of you moving forward! Make sure to subscribe today so you don’t miss out on what I’m sharing tomorrow 🤫👀😍 pic.twitter.com/NkG8duG94N

— Yanet García 🇲🇽 (@IamYanetGarcia) April 25, 2021