Al igual que otros fiscales federales de alto nivel en EEUU, Ariana Fajardo, de 48 años, debe dejar el cargo como parte de la transición del poder presidencial, reportó elnuevoherald

Fajardo se enfrentó a su primera crisis en el otoño de 2018: una investigación de terrorismo en torno a un indigente que estaba enviando burdas bombas caseras por correo desde el sur de la Florida a políticos en el noreste,

Su oficina, junto con el FBI, se abalanzó sobre el caso.

Pero mientras la investigación llegaba a los encabezados nacionales, recibió llamadas telefónicas consecutivas del fiscal federal en Manhattan y del subsecretario de Justicia en Washington, D.C.

“Retírense”, le dijeron ambos, el caso sería procesado por el Distrito Sur de Nueva York, conocido como el “distrito soberano” por su larga tradición de poder e independencia entre las 94 fiscalías federales del país.

https://twitter.com/SDFLnews/status/1375536661828894723?s=20

El mandato de Fajardo como fiscal federal se enfrentó a retos mucho más inesperados, desde el cierre del gobierno federal hasta la pandemia del COVID-19.

Después de que el caso de las bombas caseras de César Sayoc fuera tomado por los fiscales de Nueva York, el gobierno federal cerró y dejó a su personal de más de 500 fiscales y asistentes preguntándose cuándo recibirían un cheque de pago o si serían despedidos como empleados no esenciales.

El cierre de 35 días, que duró desde finales de diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, sería el más largo en la historia del gobierno de Estados Unidos.

