El Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade ha contratado a HNTB Corp. para que preste servicios de construcción, ingeniería e inspección para el nuevo corredor South-Dade Transitway.

El proyecto creará una nueva línea de tránsito rápido de autobuses (BRT) de 20 millas con 14 estaciones controladas por el tiempo que atraviesa algunas de las comunidades de más rápido crecimiento en el condado de Miami-Dade.

Se espera que el proyecto dure aproximadamente dos años.

Commuters will soon get much-needed transportation relief now that the South Corridor TransitWay Rapid Transit Project has broken ground. In this Miami-Dade Minute, learn more about this collaborative effort that’s becoming reality in #OurCounty. @GoMiamiDade pic.twitter.com/Qyc4bLf59J

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) June 4, 2021