¡Arrestados! Detenidos dos médicos de Florida por robar una bandera de campaña que apoyaba a Donald Trump +Vídeo

Dos médicos de Florida fueron detenidos por, presuntamente, robar una bandera de campaña que apoyaba al presidente Donald Trump de la propiedad de un vecino.

Los medios informativos informan que Geoffrey Michael Fraiche, de 41 años, y Laura Ann Webb-Fraiche, de 38 años, tomaron la bandera el 7 de abril mientras sus dos hijos estaban con ellos.

El informe de un alguacil del condado de Santa Rosa dice que usaron una escalera para derribarla. El representante Matt Gaetz tuiteó el martes que sus acciones mostraron una crianza despreciable.

WKRG-TV informó que ambos trabajan como ginecólogos en diferentes hospitales de Pensacola.

Han sido acusados ​​de delitos como intrusión y hurto, y liberados de la cárcel del condado.

SHOCKING VIDEO!

Physician-Parents possessed w @realDonaldTrump hatred so much that they steal a senior citizen’s Trump flag w kids in tow.

The little boy is begging them to stop.

Apparently two medical degrees lack the decency & common sense of a child.

Despicable parenting! pic.twitter.com/nZsLA09ob6

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) April 14, 2020