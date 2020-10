Luego de una persecución, la policía de Luisiana arrestó a un niño de 11 años que presuntamente robó un autobús escolar para dar un paseo por la ciudad.

Los oficiales detuvieron al menor luego de que condujera durante 45 minutos y finalmente estrellara el autobús contra un árbol afuera de una vivienda, reportó El Nuevo Herald.

Según la policía de Baton Rouge, el vehículo fue robado de un centro en la cuadra 300 de Elmer Street.

Un portavoz de la policía detalló que el autobús pertenece a un propietario privado que subcontrata con Progress Head Start, el centro escolar del que fue sustraído.

