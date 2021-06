Los aguaciles de Estados Unidos anunciaron este miércoles que arrestaron a un hombre por el asesinato del hijo de la exsenadora estatal Daphne Campbell.

Según CBS Miami, la policía detuvo a Lakoria Washington, de 24 años, en Port Orange el martes. Ahora está a la espera de ser extraditada a Miami-Dade.

Jason Dwayne Campbell, de 23 años, fue encontrado muerto a tiros el 1 de junio en el estacionamiento del complejo de apartamentos Monte Carlo en 494 NW 165th Street en el noroeste de Miami-Dade.

Según la policía, una mujer que vive en el complejo dijo que cuando abrió la puerta principal, entró una mujer blandiendo un arma. La mujer, temiendo por su vida, salió corriendo del apartamento y se escondió. Poco tiempo después escuchó un disparo. Luego encontró a Cambell afuera de su apartamento sufriendo una herida de bala.

Daphne Campbell publicó un mensaje en Facebook diciendo que le dispararon a su hijo mientras dormía. Deja atrás a tres niños.

“Si eres tan audaz para matar a mi hijo mientras dormía, ¿por qué te escondes?”. dijo Daphne Campbell el viernes. “Entrégate y paga las consecuencias”.

“Estoy sin palabras. He estado llorando, no como, no puedo dormir porque mi bebé cayó inocentemente. Una muerte sin sentido, sin sentido, sin sentido”, añadió.

Washington será acusado de asesinato en primer grado, robo a mano armada y posesión de un arma por un delincuente.