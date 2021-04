El artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció que se encuentra debilitado, tras pasar cinco días en huelga de hambre para denunciar el despojo de sus obras por parte de elementos de seguridad.

“Estoy apostando por la vida, este es mi quinto día de hambre y de sed, la noche de anoche ya me sentía con apretación en el pecho”, dijo Otero en una transmisión en Facebook en la que aparece demacrado.

Anamely Ramos, miembro del contestario Movimiento San Isidro (MSI), informó a su vez que Otero Alcántara se encuentra ”estable pero muy debilitado”. La activista dijo en un mensaje de Whatsapp que pudo hablar con él la noche del miércoles.

Otero Alcántara vive su huelga solo en su domicilio, ubicado en una calle del empobrecido barrio de San Isidro en La Habana Vieja, donde se atrincheraron los simpatizantes del MSI en noviembre pasado.

Ese hecho dio lugar a una manifestación de 300 artistas e intelectuales el 27 de noviembre para pedir libertad de expresión, algo inédito en la isla.

“Yo no quiero verme muerto en un calabozo por dos personas que mandaron para que me molieran a golpes”, dijo en la transmisión de Facebook, que hizo gracias a que logró tener conexión de manera momentánea, explicó.

Huelga de hambre bajo asedio policial

La calle Damas, donde está su casa, se encuentra custodiada por una decena de agentes de seguridad vestidos de civil, así como por dos patrullas en cada esquina y unos seis uniformados.

Desde hace meses, el MSI, integrado por artistas, intelectuales y periodistas independientes, mantiene un intenso activismo en redes sociales para exigir libertad de expresión en su país.

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) y el artista cubano Erik Ravelo lanzaron este jueves ”La llama eterna”, una campaña y video conceptual con el que llamaron a artistas y activistas a solidarizarse con el Movimiento San Isidro, formado por disidentes del régimen de Cuba.

🚨Que @LMOAlcantara lleve más de 48 horas en huelga de hambre porque agentes destruyeron sus obras es injusto e inhumano. El cerco alrededor de su vivienda y sede del @Mov_sanisidro continúa. Él lleva años denunciando estos ataques. @DiazCanelB ¡basta de acoso contra activistas! pic.twitter.com/xwywJ5Xqbs — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) April 28, 2021

“Las personas del Movimiento San Isidro son defensoras de los derechos humanos que defienden una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas. Está claro que el gobierno cubano no se avergüenza de acosarles, detenerles y vigilarles constantemente ante los ojos de la comunidad internacional, pero no están solas y no se dejarán silenciar”, dijo en un comunicado Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

La organización internacional aseguró que seguirán movilizando a personas de todo el mundo para apoyar al Movimiento San Isidro y para denunciar ”estas violaciones de derechos humanos”, al igual que el trato ”inhumano y cruel” de las autoridades cubanas.