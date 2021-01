La toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no solamente tendrá su acto protocolar si no también tendrá un show en el que reunirá a grandes celebridades.

Este miércoles se conoció que el espectáculo denominado “Celebrando Estados Unidos” tendrá a celebridades como Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake.

Además, los organizadores han anunciado que el evento que será televisado es sin fines de lucros.

“Esta inauguración presenta una oportunidad única para destacar la resistencia y el espíritu de Estados Unidos unido”, dijo el presidente del comité de investidura, Tony Allen.

Plus the Tom Hanks show with demi, and timberlake.why is all of the presidential viewing surrounded by entertainment,and celebrities? J lo, gaga? ???????

— purr (@Christi31670117) January 14, 2021