El asalto al Capitolio de los Estados Unidos, que conmocionó al mundo el pasado 6 de enero, tiene un nuevo capítulo ahora mucho más desgarrador.

Este viernes se supo, que el grupo de insurrectos, quienes decían apoyaban al presidente Donald Trump además de ingresar al palacio legislativo estadounidense tenían la intención de asesinar a funcionarios electos al Congreso.

Esto lo indicaron los fiscales federales, quienes presentaron este viernes un informe detallado de lo que harían estas personas, en el Capitolio luego de violar los protocolos de seguridad.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At

— Melissa Blasius (@MelissaBlasius) January 11, 2021