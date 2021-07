La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó que los cuerpos de otras dos personas fueron encontrados este sábado entre los escombros del condominio que se derrumbó en Surfside, elevando el número de muertes confirmadas a 24.

Con los dos cuerpos hallados hoy la cifra provisional de desaparecidos queda en 124, y hay 188 personas localizadas con vida, reseñó EFE.

#UPDATE 44: A media briefing regarding the #SurfsideBuildingCollapse will be held at approximately 10:30 a.m. at the media staging area located on 86th Street and Collins Avenue. pic.twitter.com/Dh21dDxaXh

Ayer se conoció que en la noche del jueves los rescatistas recuperaron el cuerpo de Stella Cattarossi, la hija de 7 años de un bombero de Miami que estaba ayudando a los que participan en las tareas de rescate. Según el canal televisivo Local 10, cuando se produjo el hallazgo del cuerpo de la niña de 7 años otros socorristas lo bajaron de la montaña de escombros y el padre de la fallecida lo cubrió con su chaqueta y colocó encima una pequeña bandera de Estados Unidos.

En una rueda de prensa se anunció la demolición de la parte del edificio que aun queda en pie va a realizarse antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida, prevista para el lunes.

Levine Cava indicó que la decisión se tomó para impedir que sea la tormenta la que haga caer la parte del edificio Champlain Towers South que quedó en pie.

La alcaldesa explicó que de esta manera se puede controlar hacia qué lugar caen los restos del edificio y evitar que se produzcan daños mayores, además de proteger la evidencia y permitir que las tareas de búsqueda y control puedan continuar lo más que lo permitan las condiciones meteorológicas.

La alcaldía ha contratado a especialistas para realizar la tarea y los ingenieros van a monitorear todo el proceso, dijo Levine Cava .

I just signed a local state of emergency in preparation for Hurricane Elsa — this will ensure we mobilize all necessary resources so the County is ready for any possible impacts.

Take action to prepare at home. Learn more: https://t.co/pGuo5P7pKJ pic.twitter.com/JyqMydSSmX

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 3, 2021