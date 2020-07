La mayoría de las familias que recibieron beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en 2018 incluyeron al menos una persona empleada, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS).

En 2018, el 12% de los 79 millones de familias en los Estados Unidos recibió beneficios de SNAP en algún momento de los 12 meses anteriores.

Más de tres cuartos de esas familias tenían al menos una persona trabajando y aproximadamente un tercio incluía a dos o más trabajadores, una clara indicación de que muchas familias que dependen de la asistencia nutricional trabajaron.

SNAP, un programa federal que ayuda a millones de familias de bajos ingresos a poner comida en su mesa, brinda beneficios para complementar el presupuesto de alimentos de una familia y comprar alimentos saludables.

Los beneficios de SNAP se otorgan mensualmente en una tarjeta EBT (transferencia electrónica de beneficios) y se pueden usar para comprar alimentos en supermercados y tiendas de conveniencia y en algunos mercados de agricultores.

Además de la información sobre la recepción de los beneficios de SNAP en 2018, la ACS pregunta sobre las características de los hogares y las familias, incluido el empleo de miembros de la familia.

Un informe de la Oficina del Censo de EE. UU. Publicado hoy proporciona detalles sobre los hogares que reciben beneficios de SNAP.

Los patrones de trabajo varían según el tipo de familia

De las 3.4 millones de familias de parejas casadas que reciben beneficios de SNAP, el 84% tenía al menos un trabajador. Casi la mitad (49%) tenía dos o más trabajadores. Estos datos muestran que SNAP brinda apoyo nutricional a muchas familias trabajadoras de EE. UU.

Millones de trabajadores usan SNAP para complementar los bajos salarios y satisfacer las necesidades nutricionales básicas de sus familias. Para obtener más información sobre las características de los beneficiarios de SNAP y el recibo de SNAP por estado, consulte el Recibo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para hogares: 2018.

Sobre los datos

Una familia consiste en un jefe de hogar (la persona que posee o alquila el hogar) y otras personas que viven en el mismo hogar relacionadas con el jefe de hogar por nacimiento, matrimonio o adopción.

Sin embargo, no todos los hogares contienen familias. Algunos hogares consisten en un grupo de personas no relacionadas o una persona que vive sola; Estos son hogares no familiares, y no se incluyen en este análisis.

