Un golfista profesional y otros dos hombres son asesinados a tiros en el área de un club de golf en Atlanta y el sospechoso se dio a la fuga, informaron las autoridades.

La policía encontró a una persona inconsciente, aparentemente con un disparo en la cabeza el sábado por la tarde cerca del hoyo 10 del campo de golf en el Pinetree Country Club de Kennesaw, indicó al diario The Atlanta Journal-Constitution, Shenise Barner, agente de la Policía del condado Cobb. El Departamento de Policía lo identificó el domingo como Eugene Siller, golfista y empleado del country club, reportó AP.

“La tragedia ha golpeado a la Sección de Georgia de la PGA con la muerte de nuestro integrante, Eugene Siller. Nuestros pensamientos y oraciones van para su familia y la familia del Pinetree Country Club”, indicó la sección de Georgia de la Asociación Profesional de golfista de Estados Unidos en un mensaje en Twitter.

All of us at the GSGA are deeply saddened by the tragic events that occurred earlier today at Pinetree CC. Our thoughts and prayers are with Gene Siller’s family and friends. 🙏

