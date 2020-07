Un hombre armado que se hacía pasar por conductor de FedEx disparó y mató al hijo de 20 años de un juez federal en North Brunswick, Nueva Jersey, el domingo, e hirió gravemente a su esposo, según publicó fortune

Se trata de la juez Esther Salas. A principios de semana, se le asignó la supervisión de una demanda presentada por los inversores contra el Deutsche Bank por su participación en el manejo de asuntos financieros relacionados con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Aún no se han determinado las causas del tiroteo. El domingo en la noche, la policía federal pidió la ayuda del público para resolver el crimen.

The FBI is investigating a shooting that occurred at the home of Judge Ester Salas in North Brunswick Township, New Jersey earlier this evening, July 19. We're looking for one subject & ask that anyone who thinks they may have relevant information call us at 1-973-792-3001.

— FBI Newark (@FBINewark) July 20, 2020