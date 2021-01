La hija del presidente electo Joe Biden, Ashley Biden, calificó este martes como un hecho “desafortunado” que la primera dama Melania Trump no le haya realizado la tradicional gira por la Casa Blanca a su madre, Jill Biden, reportó foxnews

Durante su participación en el programa “Today” de la NBC, Biden dijo lo siguiente: “No, no creo que estén cumpliendo con el protocolo tradicional, lo cual es desafortunado, pero creo que a todos nos parece bien”.

La “gira del té” es una tradición de la primera dama saliente para familiarizar a su sucesor con la vida en la Casa Blanca.

La familia Trump tampoco asistirá a la investidura de Biden el miércoles. El presidente saliente y la primera dama típicamente asisten al evento para simbolizar la transferencia pacífica del poder.

Se pudo conocer que el Presidente Trump tiene previsto viajar a su centro turístico en Mar-a-Lago en Florida la mañana de la inauguración, donde se espera que resida después de su mandato.

La primera dama Melania Trump reflexionó sobre sus cuatro años en la Casa Blanca durante un discurso de despedida al pueblo americano el lunes.

En un mensaje de vídeo de casi siete minutos, Trump agradeció a los miembros del servicio militar, a los agentes del orden, a los cuidadores y a otras personas que la han inspirado desde que entró en la Casa Blanca en 2017. Destacó su trabajo, incluido su papel de líder en la campaña “Be Best”, que pretendía abordar el ciberacoso, el abuso de opiáceos y otros desafíos a los que se enfrentan los niños de Estados Unidos.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como primera dama de los Estados Unidos”, dijo Trump en el mensaje de vídeo. “He sido inspirada por increíbles americanos de todo el país que levantan nuestras comunidades a través de su bondad y coraje, bondad y gracia”.

As the legacy of #BeBest comes to a close at the @WhiteHouse, we must continue to give a voice to our Nation's children & the issues that impact their lives. It's the values & spirit of the American people that inspired Be Best & it's those values that will carry on its mission. pic.twitter.com/fRBTWphmlj

— Melania Trump (@FLOTUS) January 15, 2021