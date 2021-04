La Ley EAGLES, un programa nacional para prevenir la violencia escolar selectiva fue el último pedido que hizo la fiscal general Ashley Moody al Congreso de Estados Unidos.

Además la Ley EAGLES contiene componentes de investigación y formación, permite la difusión de prácticas basadas en pruebas y autoriza al NTAC a trabajar con funcionarios estatales y locales para desarrollar la investigación y la formación.

“Esta legislación del Congreso, nombrada en honor a las víctimas del ataque de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, ayudará a fortalecer nuestras escuelas a través de recursos federales, estatales y locales coordinados. Estoy orgullosa de unirme a mis compañeros fiscales generales en apoyo de esta importante legislación para aumentar la seguridad y ayudar a prevenir los actos de violencia en las escuelas en Florida y en toda nuestra nación” declaró Moody.

“La prevención de la violencia selectiva exige un enfoque multifacético hacia una solución y requiere la coordinación entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los legisladores, los educadores, los padres y los estudiantes, y los miembros de la comunidad. Además, la reducción de la violencia selectiva en nuestras escuelas requiere la colaboración de los organismos estatales y federales, precisamente el tipo de colaboración que contempla la Ley EAGLES” decía la carta enviada.

Los otros fiscales firmantes son de los estados: Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Guam, Hawai, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia y Wisconsin.

La legislación lleva el nombre de las Águilas de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas y ampliaría el Centro Nacional de Evaluación de Amenazas del Servicio Secreto de los Estados Unidos, con un mayor enfoque en la prevención de la violencia escolar.