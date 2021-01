En sus últimas horas de vida, Ashli Babbitt se dedicó a una de las actividades favoritas de su líder: tuitear. De forma compulsiva, la mujer publicó o reenvió decenas de mensajes en su cuenta de Twitter sobre las protestas que cercaban el Capitolio en Washington. Ella estaba allí, entre los centenares de seguidores ―o fanáticos― de Donald Trump que se manifestaban a las puertas del Congreso el día en el que Joe Biden debía ser ratificado por la cámara como presidente de Estados Unidos. En ese lugar, Babbitt perdió la vida tras recibir un disparo.

“Nada nos va a parar, la tormenta está aquí y llegará a Washington en menos de 24 horas. De la oscuridad, a la luz”, publicó en Twitter el día anterior a la irrupción violenta en el Capitolio, instigada por Trump precisamente desde la misma red social. Todos sus mensajes se dedicaban a defender a su presidente y a avalar las diversas teorías de la conspiración sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Nothing will stop us….they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours….dark to light!

