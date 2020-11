Joe Biden promete llevar al país por un camino muy diferente de lo que ha visto en los últimos cuatro años bajo el presidente Donald Trump, en temas que van desde el coronavirus y el cuidado de la salud hasta el medio ambiente, la educación y más.

El candidato presidencial demócrata promete revertir los movimientos políticos de Trump en cosas como la retirada de los Estados Unidos del acuerdo climático de París y el debilitamiento de las protecciones contra la contaminación ambiental.

Mientras que Trump quiere acabar con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Biden propone ampliar el “Obamacare” añadiendo una opción pública para cubrir a más estadounidenses.

LA ECONOMÍA, LOS IMPUESTOS Y LA DEUDA

Biden argumenta que la economía no puede recuperarse completamente hasta que COVID-19 sea contenido.

Para la recuperación a largo plazo, el ex vicepresidente está lanzando una acción federal radical para evitar una recesión prolongada y para abordar la prolongada desigualdad de la riqueza que afecta desproporcionadamente a los estadounidenses no blancos.

Cubriría el costo de algunas de sus propuestas de seguros ambientales y de salud, reduciendo gran parte de la revisión fiscal del Partido Republicano en 2017. Quiere una tasa de impuesto sobre la renta corporativa del 28% – menor que antes pero mayor que ahora – y amplios incrementos en los impuestos sobre la renta y la nómina para los individuos con más de 400.000 dólares de ingresos imponibles anuales. Todo eso generaría un estimado de 4 billones de dólares o más en 10 años.

Biden también enmarca la inmigración como un asunto económico. Quiere expandir los espacios para la inmigración legal y ofrecer una vía de ciudadanía para unos 11 millones de personas que están en el país ilegalmente pero que, según Biden, ya son contribuyentes económicos como trabajadores y consumidores.

Un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable estima que las propuestas de la campaña de Biden aumentarían la deuda nacional en unos 5,6 billones de dólares en 10 años.

La deuda nacional ahora está en más de 20 billones de dólares.

PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Biden dibuja algunos de sus más agudos contrastes con Trump on the pandemic, argumentando que la presidencia y el gobierno federal existen para tales crisis. A diferencia de Trump, no cree que el papel principal en la respuesta al virus deba pertenecer a los gobernadores estatales, con el apoyo del gobierno federal.

Biden respalda el generoso gasto federal para ayudar a las empresas y a los individuos, junto con los gobiernos estatales y locales, a enfrentar los acantilados financieros de la desaceleración de la pandemia. Ha prometido el uso agresivo de la Ley de Producción de Defensa, la ley en tiempos de guerra que un presidente puede usar para dirigir la fabricación de suministros críticos. Trump ha usado esa ley en cosas como la producción de ventiladores.

Biden promete elevar a los científicos y médicos del gobierno para comunicar un mensaje consistente al público, y haría que Estados Unidos se reincorporara a la Organización Mundial de la Salud.

Ha prometido utilizar su período de transición antes de asumir el cargo para convocar reuniones con todos los gobernadores y pedir a esos líderes que impongan lo que sería un mandato de máscara a nivel nacional porque el gobierno federal no tiene ese poder. Biden dice que se ahorraría los retrasos asegurando esas reglas de los funcionarios del condado y locales, aunque la aplicación de todas esas órdenes puede ser cuestionable.

CUIDADO DE LA SALUD

La ley de atención médica conocida como “Obamacare” fue un sello distintivo de la administración Obama, y Biden quiere basarse en ella para proporcionar cobertura para todos. Crearía una “opción pública similar a la de Medicare” para competir junto con los mercados de seguros privados para los estadounidenses en edad de trabajar, al tiempo que aumentaría los subsidios de las primas que muchas personas ya utilizan. Los hogares sólidos de clase media tendrían acceso a un seguro médico subsidiado.

Biden estima que su plan costaría unos 750 mil millones de dólares en 10 años. Esto coloca a Biden entre Trump, que quiere eliminar la ley de salud de 2010, y los progresistas que quieren un sistema administrado por el gobierno para reemplazar completamente el seguro privado. Biden ve su enfoque como el siguiente paso hacia la cobertura universal y uno que podría conseguir a través del Congreso.

La Corte Suprema, que ahora tiene una sólida mayoría conservadora, tiene programado escuchar un caso que cuestiona la ley poco después de la elección del martes. Si Biden gana, tendría que lidiar con las consecuencias de esa eventual decisión.

INMIGRACIÓN

Biden ha llamado a las acciones de Trump sobre la inmigración un “asalto implacable” a los valores americanos y dice que “desharía el daño” mientras sigue manteniendo la aplicación de la ley en la frontera.

Biden dice que restablecería inmediatamente el programa de Acción Diferida para la Llegada de Niños, o DACA, que permitía a las personas traídas a los EE.UU. ilegalmente como niños permanecer como residentes legales, y poner fin a las restricciones de asilo impuestas por Trump.

Armas

Biden lideró los esfuerzos como senador para establecer el sistema de verificación de antecedentes que se utiliza ahora cuando la gente compra armas de un traficante con licencia federal. También ayudó a aprobar una prohibición de 10 años para un grupo de armas semiautomáticas, o “armas de asalto”, durante la presidencia de Clinton.

El candidato demócrata ha prometido buscar otra prohibición de la fabricación y venta de armas de asalto y revistas de alta capacidad. Los propietarios tendrían que registrar las armas de asalto existentes en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. También apoyaría un programa de compra de armas de asalto.

Biden apoya la legislación que restringe a una el número de armas de fuego que un individuo puede comprar por mes y exigiría la comprobación de los antecedentes de todas las ventas de armas con excepciones limitadas, como los regalos entre familiares.

Además, también apoyaría la legislación para prohibir todas las ventas en línea de armas de fuego, municiones, kits y piezas de armas.

