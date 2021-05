Comenzó el fin de semana largo, por el Memorial Day en los Estados Unidos, y en Florida una de las ciudades que fue fuertemente custodiada el viernes, fue Miami Beach.

Debido a los desmanes ocurridos en marzo, durante el Spring Break, la policía de la localidad decidió reforzar el número de efectivos para evitar alteraciones del orden público desde el primer día de las festividades.

“Tenemos 400 oficiales trabajando desde el primer día. al igual que oficiales adicionales de agencias externas ”, dijo Ernesto Rodríguez, Portavoz de la Policía de Miami Beach.

Durante este viernes, se vio en Miami Beach, una gran de turistas proveniente de diferentes estados del país.

Los visitantes se sorprendieron al ver la aglomeración de personas que había, tan solo en el inicio del fin de semana del Memorial Day.

“Buscamos buenos momentos. Buenos tiempos. Todos los días estaré aquí hasta la puesta del sol ”, dijo Tiffany Carter de Mississippi.

Otros alegaron que luego de superar la etapa de las restricciones, debido a la pandemia del Covid-19, llegó la hora de disfrutar los buenos momentos que regala la vida.

“La multitud ahora está loca. Puedo ver que todo el mundo solo quiere pasar el rato. No veo a nadie en casa. Es simplemente alucinante aquí ”, expresó Rishab Basutkar, turista que llegó a la ciudad proveniente de Texas.

Heavy police presence as crowds descend on Miami Beach for Memorial Day weekend https://t.co/Daer2eRqry

— CBS4 Miami (@CBSMiami) May 29, 2021