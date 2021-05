La tragedia conmocionó a los asistentes de una fiesta de cumpleaños que se celebró en Colorado Springs, en la que se reportaron al menos siete personas muertas a causa de disparos. No obstante, se habla de un asesinato-suicidio, puesto que el cuerpo del pistolero también yacía en el lugar. El suceso que enluta a varias familias se registró la madrugada de este domingo. Así lo informaron las autoridades.

Se conoció que el novio de una de las mujeres presentes en la celebración, fue el que comenzó a disparar para luego de eso quitarse la vida, por lo que las detonaciones se escucharon fuertemente poco después de la medianoche. La información fue suministrada a través de la cuenta en Twitter de la Policía de Colorado Springs, mediante un comunicado.

Por otra parte, los investigadores encargados del caso, indicaron que la reunión que se efectuó en Canterbury Mobile Park Home, fueron hallados los cuerpos de seis adultos y una séptima víctima que que luego de haber sido llevada de urgencia a un hospital, falleció.

Además, las autoridades informaron sobre la presencia de niños en la celebración, aunque ninguno de ellos resultó muerto, ni herido tras el tiroteo. Se espera que las víctimas sean identificadas, así como el pistolero, dado a que se está por notificar a las familias.

Ante el sangriento hecho, el jefe de policía de Colorado Springs, Vince Niski dijo que “Las palabras se quedan cortas para describir la tragedia que tuvo lugar esta mañana (…) Como jefe de policía, como esposo, como padre, como abuelo, como miembro de esta comunidad, se me parte el corazón por las familias que han perdido a un ser querido y por los niños que han perdido a sus padres

Por su parte, el alcalde de Colorado Springs, John Suthers, se encargó de pedir paciencia ante las investigaciones que se ejecutan para revelar más detalles del incidente generado en la fiesta de Colorado.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, fue otro de los que alzó su voz para condenar la acción violenta de pistoleros que arrasaron la vida de inocentes en pleno Día de las Madres.

UPDATE: Police now tell us seven people are dead after the suspect barged in on a birthday party and opened fire, then took his own life. Several kids were at the party but unharmed. pic.twitter.com/p8KNhWRajF

— KKTV 11 News (@KKTV11News) May 9, 2021