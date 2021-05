El Museo de Brigada 2506 de Bahía de Cochinos en Miami, fue escenario de una concentración de exiliados cubanos y venezolanos, quienes expresaron su apoyo y solidaridad a los colombianos, debido a que enfrentan “una guerra híbrida”.

A juicio de Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, el grupo de socialistas y comunistas provenientes de Cuba y Venezuela cumplen un rol clave en los conflictos y disturbios que se viven actualmente en Colombia.

Boronat agregó que “está bajo ataque en lo que se llama guerra híbrida, un frente político, un frente de guerrilla en la montaña, y ahora esta guerrilla urbana la han desarrollado”.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se encargó de expulsar a uno de los diplomáticos socialistas cubanos, esto, en plena protestas mortales callejeras que se suscitan en las localidades más importantes de la nación a cargo del presidente Iván Duque. No obstante, la isla ha tenido una relación consecuente con los movimientos guerrilleros de izquierda de esa nación.

En el año 2016, Cuba cumplió un rol de mediador en Colombia, lo que conllevó al desarme de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), al tiempo de que muchos combatientes pasaran a formar parte del partido político comunista de Colombia, mientras que la nación cubana otorgara asilo a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por otro lado, Colombia se ha mantenido como aliado cercano de Estados Unidos, gracias a los presidentes que continúan bajo la línea conservadora. A lo que Ernesto Ackerman, de Ciudadanos Americanos Venezolanos Independientes, asegurara que los comunistas en Rusia y China se valen de los exiliados de Cuba y Venezuela para hacer notar su influencia en el hemisferio.

El 28 de abril comenzaron los disturbios en Colombia, luego de que el mandatario colombiano, Iván Duque, anunciara una reforma tributaria, cuya propuesta desencadenó descontento a los sindicatos en medio de lo bloqueos de la pandemia por Covid-19, mientras que las concentraciones son consideradas por los especialistas como una continuación de las protestas desarrolladas en Colombia en 2019.

Tanto es el desacuerdo de los habitantes que, incluso, no solo los exiliados han rechazado la medida, sino también los indígenas colombianos, quienes se trasladaron desde zonas recónditas para apoyar a los estudiantes en las protestas ejecutadas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

Las protestas en Colombia han resultado en muertos y heridos. Las manifestaciones por una propuesta de reforma fiscal vinculada a la pandemia se han transformado en un clamor por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. https://t.co/s0IubKLyY2

