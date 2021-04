El video de un celular desde el interior de un supermercado Publix en Miami capturó el arresto brusco de un vagabundo acusado de llevarse comida sin pagarla, pero algunos dijeron que el policía que hizo el arresto usó fuerza excesiva. El video del 16 de abril capturó el incidente, que ocurrió en el área de Biscayne Boulevard y Northeast 17th Street.

Según la Policía de la Ciudad de Miami, el vagabundo acusado de robar el pollo al comerlo dentro de la tienda fue confrontado por un policía Su intercambio se convirtió en una paliza y un arresto dentro del concurrido supermercado, lo que provocó que los gerentes de las tiendas intentaran ayudar. Los que compraban en ese momento se quedaron horrorizados.

“Oh Dios mío. Eso fue solo… solo estaba golpeando a ese hombre en su cabeza ”, dijo una mujer después de ver el video.

“Es la fuerza excesiva que hizo, todos los golpes”, dijo una segunda mujer que vio al policía y la situación

