La destacada futbolista Megan Rapinoe volvió a hacer de las suyas. Su polémico penalti en el minuto 87 robó un empate 1-1 para la USWNT en un amistoso preolímpico, y mantuvo viva una notable racha de imbatibilidad.

Vale recordar que la selección femenina de fútbol de Estados Unidos lleva más de dos años sin perder. No ha perdido desde que ganó el Mundial de 2019.

No ha perdido bajo el mando del seleccionador Vlatko Andonovski. No ha perdido en 38 partidos.

Suecia estuvo a punto de acabar con todo eso el sábado.

Pero el árbitro señaló el punto de penalti y permitió a las estadounidenses arrebatarles el resultado.

“No tenemos [revisión de vídeo], así que lo aceptaré”, dijo Rapinoe. “No voy a hacer ninguna pregunta”.

Tal vez, en base a un fuerte empuje en la segunda parte, lo merecieron. Sin embargo, por primera vez bajo la dirección de Andonovski, fueron superadas en gran medida

Suecia creó las dos mejores ocasiones del partido. Un cabezazo de Lina Hurtig en la primera parte dio a las anfitrionas una ventaja de 1-0

Rapinoe, que salió del banquillo en la segunda parte, preservó la racha de imbatibilidad, pero no enmascaró del todo una actuación de equipo defectuosa.

“Si jugamos como lo hicimos hoy, no es suficiente”, dijo Andonovski después del partido. No estaba “contento” con la “limpieza de toque” de las jugadoras, y dijo que “cometieron demasiados errores”.

Rapinoe dijo que fueron “muy descuidadas”.

El empate puso fin a la trayectoria intachable de Andonovski desde que tomó el relevo de Jill Ellis en otoño de 2019. Y rompió la racha de 16 partidos ganados de la USWNT a dos de un récord del programa.

También despertó un poco de preocupación a solo tres meses de Tokio.

Pero no mucho. Esto, más importante, fue una prueba valiosa para los EE.UU. "Todos estamos muy contentos de haber tenido este juego, y de haber tenido este desafío", dijo la defensa Tierna Davidson después del partido.

Pero no mucho. Esto, más importante, fue una valiosa prueba para Estados Unidos.

“Estamos todas muy contentas de haber tenido este partido, y de haber tenido este desafío”, dijo la defensa Tierna Davidson después del partido.

“Un gran desafío”, añadió Rapinoe. Se encontró pensando durante todo el partido: “Esto es exactamente lo que necesitamos”.

Por qué el empate del sábado podría ayudar a la USWNT en los Juegos Olímpicos

Antes del sábado, la USWNT había marcado 61 goles y recibido tres bajo la dirección de Andonovski.

Desde el inicio de la clasificación olímpica a principios de 2020, había marcado 52 y recibido uno. Andonovski es más táctico que Ellis, su predecesor, y sus enseñanzas parecen haber reforzado la maquinaria de la USWNT.

La competencia, sin embargo, había sido decepcionante desde el inicio de 2020. “Los partidos que hemos jugado, hasta este momento, hemos podido jugar más o menos como queríamos”, explicó Rapinoe.

“Las cosas se han ajustado bastante a lo que Vlatko y el personal nos han preparado”.

El sábado, las cosas no salieron del todo bien. Suecia interrumpió los patrones de ataque de la USWNT con un enfoque táctico ligeramente inesperado. “Creo que no nos ajustamos lo suficientemente rápido”, dijo Rapinoe.

La esperanza, sin embargo, es que las lecciones aprendidas el sábado les permitan ajustarse sobre la marcha en Tokio, donde se enfrentarán a https://twitter.com/espn/status/1379945255303270402?s=20equipos del calibre de Suecia, y quizás a las propias suecas.

“Son un equipo duro”, dijo Andonovski. “Por eso hemos venido aquí. Para jugar contra este equipo, para exponernos a la fisicalidad, a las tácticas y a la sofisticación como ésta, para que podamos prepararnos para ser la mejor versión que podemos ser de cara a los Juegos Olímpicos.”

En este sentido, el sábado no fue diferente a la última derrota del equipo, por 3-1 ante Francia en la preparación para el Mundial de 2019. Las estadounidenses fueron superadas ese día, al igual que lo fueron durante largos tramos el sáado.

Pero también estuvieron un poco faltas de efectivos ese día, al igual que el sábado. La central Abby Dahlkemper se perdió el partido por una lesión. Rapinoe y Alex Morgan no fueron titulares.

Y al igual que hace dos años seguían siendo las favoritas del Mundial, a pesar de la derrota en Francia, ahora siguen siendo las favoritas a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Fuente: Sports.yahoo