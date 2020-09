Un hombre agredió brutalmente a una joven mientras viajaban en el Metromover de Miami el pasado 4 de septiembre.

Por Redacción MiamiDiario

El video de vigilancia muestra a Joshua James King de 25 años golpeando a Andrea Puerta de 29 años de edad mientras estaba en el Metromover, dijo la policía.

King, golpeó a Puerta más de 20 veces también le propinó varias patadas, la empujó y le golpeó de cabeza, lo que provocó que sufriera una conmoción cerebral.

“Recuerdo que cerré las manos y dije: ‘¡Detente! ¡DETENTE! No se detuvo (…) Hubo un momento en que dijo: ‘Lo siento’ y yo lo miré y me dio un puñetazo y después de eso, no sé qué pasó”, recodó Puerta.

Puerta dijo que se desmayó durante la paliza, y como pudo salió del Metromover y llamó al 911. Por este hecho King se enfrenta a tres cargos de agresión con agravantes.

Este caballero golpeó brutalmente así, sin motivo aparente, a una joven colombiana en el metromover de Miami el pasado 4 de septiembre. Hoy está libre con una fianza de 1.500 dólares. ¿Qué hubiera pasado en esta ciudad, en este país, si fuera lo contrario? pic.twitter.com/KoRhkw23Rq — Rolando Nápoles (@RNapoles) September 19, 2020

Los oficiales dijeron que Puerta no fue la única víctima de King, también lo acusan de atacar a otros dos hombres en el mismo lugar ese día.

Los registros muestran que King fue liberado el 10 de septiembre con una fianza de 1.500 dólares y está previsto que comparezca ante el tribunal del condado de Miami-Dade el 25 de septiembre.

Con información de Local10

