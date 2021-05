En la Bahía de Biscayne ocurrió un derrame de aguas residuales, lo cual produjo que el condado de Miami-Dade emitiera un aviso contra la pesca, la navegación y la natación en parte del canal.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade indicó que el incidente fue originado por un contratista que golpeó una tubería principal de aguas residuales de 60 pulgadas, mientras perforaba cerca de Northeast Fourth Street y First Avenue en el centro de Miami el lunes por la tarde.

Aunque el servicio no se ha detenido, el condado expresó “Se determinó que el derrame ha afectado las aguas superficiales”.

