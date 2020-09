View this post on Instagram

Si explorar la Tierra te puede llevar unos cuantos años, para explorar el Océano no alcanza una vida; pero vale la pena intentarlo 🧜🏻‍♀️❤️🌊 . If exploring the Earth may take you a few years, to explore the Ocean you need more than a lifetime; but it's worth a try 🧜🏻‍♀️❤️🌊 . 📷 @kris_it 🙌🏻🙌🏻