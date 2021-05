La compañía de trenes Brightline presentó el miércoles los avances de la construcción de su nuevo garaje de mantenimiento que será el más grande de Florida.

El hangar donde estarán los vehículos está ubicado al lado del Aeropuerto de Orlando y tiene una longitud de pies de largo y hasta 140 pies de ancho.

“Esta instalación albergará nuestros trenes ecológicos de última generación, fabricados en Estados Unidos”, dijo el presidente de Brightline, Patrick Goodar

La compañía ferroviaria privada reunió a los VIP en una zona de casco para celebrar el paso de la mitad de la construcción de la extensión de $ 2.7 mil millones. La instalación de mantenimiento de $ 100 millones tiene más del 60% construida.

Today we celebrated an exciting milestone as @GoBrightline has passed the halfway mark for construction on its extension to Orlando. High-speed rail from south Florida is coming to @MCO and our region, providing a new transportation option for residents and visitors. pic.twitter.com/CE3IKEVajg

— Mayor Buddy Dyer (@orlandomayor) May 19, 2021