Los cambios en el mundo han alterado la forma en que nos comunicamos e interactuamos y el WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo.

Por redacción MiamiDiario

La tecnología, sobre todo luego de este particular 2020, será sin duda una gran herramienta para sentirnos cerca de aquellas personas especiales a pesar de los obstáculos y distancias, reportó Alta Densidad.

El Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y, ya que en esta temporada es común que le digamos a nuestros seres queridos lo especial que son para nosotros y nos tengamos buenos deseos.

Aquí te diremos cómo enviar un mensaje de feliz año por WhatsApp para todos tus contactos el próximo 31 de diciembre.

Lo único que tendrás que hacer es lo siguiente:

Abrir tu aplicación de WhatsApp y dirigirte al menú principal que aparece en la esquina superior derecha.

Seleccionar la opción “Nueva difusión” y después elige a todos los contactos a los que quieras enviar un mensaje de Año Nuevo.

Ahora presiona “Ok” o el botón con un check verde. En automático se abrirá una conversación con todos los usuarios seleccionados. No te preocupes, pues ellos no formarán parte de un chat grupal.

Escribe el mensaje que quieras enviar, pero no olvides que todos verán el mismo texto, es decir, no escribas algo particular, sino algo como “Feliz Año Nuevo, eres importante para mí”.

Da clic en enviar. Verás cómo este mensaje llega a cada usuario y a partir de ello tendrás sus conversaciones entre las más recientes hechas con WhatsApp.

También puedes enviar una imagen, postal o gif.

