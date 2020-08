El hambre y la fuerza salvaje no son muy buenos amigos. Si no lo creen, deben conocer esta historia: Un repartido de pizzas en Alaska se despertó en las primeras horas de la mañana con los sonidos de un oso destrozando su coche. Aparentemente, el vehículo todavía olía a pizza, y el oso, sin saber que no había comida en el interior, esperaba encontrar una porción.

Andrew Fairchild trabaja para Juneau Pizza en la capital del estado, informa Juneau Empire. Fairchild afirma que a las 3:00 am del viernes despertó debido al ruido, cuando se dio cuenta un oso hurgaba en su auto y sin darse cuenta tocaba la bocina. Los vecinos de Fairchild también se reunieron alrededor, curiosos por descubrir la fuente de la conmoción.

Dado que el automóvil se usa para repartir pizzas, Fairchild cree saber lo que sucedió.

“Creo que fue el delicioso olor de la pizza lo que llevó al oso hasta el punto en que no pudo resistir la tentación de entrar en el auto”, dijo Fairchild. “El cinturón de seguridad se rasgó por completo. El panel donde se arrancó el estéreo “.

El oso finalmente se liberó del automóvil, momento en el que dio una vuelta hacia atrás antes de alejarse. Las autoridades llegaron más tarde, pero no pudieron localizar al oso.

Sin embargo, el visitante hambriento de pizza dejó su huella. Las fotos del automóvil de Fairchild muestran daños importantes en los asientos, la tapicería e incluso los paneles de las puertas. Afortunadamente, Fairchild dijo que su aseguradora de automóviles local cubre los incidentes.

