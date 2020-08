Ante la liberación de los presos políticos en la tarde de este lunes, diversas fueron las reacciones de dirigentes y otras personalidades a través de sus cuentas en Twitter.

Tal es el caso del alcalde David Smolansky quien -entre varios de sus mensajes- manifestó:

Es un buen momento para recomendarles una película que se llama “East/West”. Se trata de cómo Stalin emitió un decreto para que los exiliados volvieran a la Unión Soviética. Regresaron y fue una trampa. A unos los encarcelaron y a otros los mataron. — David Smolansky (@dsmolansky) August 31, 2020

Por su parte, el parlamentario José Guerra , quien figura en la lista de indultados, reaccionó reiterando que no ha cometido “ningún delito”.

“Me estoy enterando de esa medida de indulto. A mí no tienen porqué indultarme, porque yo no he cometido ningún delito; a mí me fabricaron unos supuestos delitos en un proceso espurio en el cual no había ninguna prueba contra mí, ni contra los compañeros conjuntamente conmigo” afirmó.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria Mariela Magallanes, aseguró que “ni Maduro es presidente, ni en Venezuela hay Estado de derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal”.

Ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal — Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) August 31, 2020

El diputado Americo De Grazia también se pronunció en sus redes sociales.

“Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle”, sostuvo.

#IndultoOInsulto ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si Ud quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle. — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) August 31, 2020

Seguido de ellos, se sumo el Vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, quién afirmó que todo es una trama para salvar “la farsa del 6D”.

Maduro, un verdugo que ha destruido la institucionalidad, finge clemencia en su desesperación para salvar su farsa del 6D. Usted no tiene autoridad para perdonar a nadie. Pídale perdón a Dios por el daño que ha hecho y termine de irse largo pa’l carajo. ¡Venezuela va a ser libre! — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) August 31, 2020

Maduro había adelantado el domingo que habrían anuncios y decisiones orientadas a “un proceso de reencuentro y reconciliación”.

La medida incluye al jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, y a los legisladores Gilber Caro, Renzo Prieto, Ismael León y Tony Geara, que se encuentran detenidos en instalaciones de los organismos de inteligencia del Estado.

Miguel Pizarro, José Guerra, Freddy Guevara, Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Luis Stefanelli, son otros de los diputados contenidos en la medida.

