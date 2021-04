Algunos líderes y organizaciones del Sur de la Florida reaccionaron de forma inmediata al conocer la condena de Derek Chauvin por el asesinato a George Floyd.

Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado en el asesinato de Floyd en mayo pasado.

El alguacil de Broward, Gregory Tony, dijo que la condena no fue una sorpresa para la mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el país. Reseñó NBC.

“La convicción de Chauvin es un recordatorio para todos los que llevan una insignia de que no estamos por encima de las leyes que juramos proteger. La falta de empatía y compasión de Chauvin y su brutalidad desencadenaron una tormenta de fuego en todo el mundo, pero conmovió la conciencia de Estados Unidos como nunca antes. “, Dijo Tony en un comunicado. “Tengo la esperanza de que la muerte de Floyd y el juicio penal traerán un cambio positivo continuo, justicia social y resultados judiciales equitativos para todas las personas. En la Oficina del Sheriff de Broward, seguiremos siendo un líder nacional en la reforma policial. Estamos comprometidos a continuar fortalecer las relaciones y aumentar la confianza entre las fuerzas del orden y las diversas comunidades a las que servimos “.

Por su parte, el equipo de NBA Miami Heat emitió un comunicado en sus redes:

“Hoy, el ‘arco del universo moral’, del que habló el Dr. King, se ha inclinado hacia la justicia. El Miami HEAT se une a personas de todo el mundo para reconocer y afirmar el resultado del juicio en Minneapolis, que legítimamente ha emitido una severa condena por la muerte sin sentido de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis “, se lee en el comunicado del equipo. “Si bien nos sentimos alentados por el resultado del juicio y, francamente, aliviados, queda mucho trabajo por delante en nombre de los innumerables afroamericanos que hemos perdido a causa de la violencia incesante, para reformar nuestro sistema de justicia para que cumpla su promesa. para proporcionar libertad y justicia para todos “.

Judgement has been rendered, and justice has been served. It is my hope that those who would offer crackdowns on peaceful protestors instead of examining the reasons for those protests, heed the lessons contained in that judgement of guilt. #GeorgeFloyd

— Perry Thurston (@SenatorThurston) April 20, 2021