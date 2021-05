Este sábado se realizó en Uncasville, Connecticut, la exaltación al Salón de la Fama de la NBA, de la clase 2020, en la que fue incluido en calidad de póstumo Kobe Bryant.

El homenaje que se le hizo al exjugador de los Lakers de Los Ángeles, que falleció a principio del 2020 en un accidente en su helicóptero, estuvo dirigido por el astro Michael Jordan.

Vanessa de Bryant, esposa de Kobe, aprovechó la oportunidad, para dar un discurso que estuvo cargado de emotividad.

“En este momento, estoy seguro de que se está riendo en el cielo porque estoy a punto de elogiarlo en público”, dijo Vanessa al inicio de su discurso.

Vanessa, expresó que cada vez que veía las muestras de afectos que le daban los fanáticos a su esposo, ella se emocionaba.

“Solía evitar siempre elogiar a mi esposo en público porque sentía que tenía suficientes elogios de sus fanáticos en todo el mundo y alguien tenía que traerlo de vuelta a la realidad”, dijo Vanessa.

Vanessa aprovechó la ocasión para contar una historia que ilustró la dedicación de Bryant al deporte, incluso a través de lesiones devastadoras que acarreó durante su carrera.

“La gente no sabe esto, pero una de las razones por las que mi esposo jugó a pesar de las lesiones y el dolor fue porque dijo que recordaba ser un niño pequeño, sentado en las hemorragias nasales con su papá para ver jugar a su jugador favorito”, dijo. una mirada a Jordan y provocando risas en la multitud.

Por último le dedicó una carta a su esposo, en la que agradecía por ser el mejor ser humano tanto dentro como fuera de la cancha.

“Gracias por ser el mejor esposo y padre que podrías ser. Gracias por crecer y aprender de tus propios errores. Gracias por siempre tratar de ser mejores. Gracias por nunca rendirte con nosotros. Gracias por todos tus trabajo duro. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestras hijas: Natalia, Gianna, Bianka y Capri. Gracias por trabajar tan incansablemente para mantenernos y por darnos la vida más maravillosa juntos. Gracias por despertar a las 4 Estoy para entrenar, por llegar a casa para darme un beso de buenos días y por dejar a nuestras niñas en la escuela solo para ir a practicar, volver a casa y recoger a nuestras niñas de la escuela siempre que puedas “.

Vanessa Bryant spoke about how excited Kobe was for the Hall of Fame ceremony.

