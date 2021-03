El tenista ruso Aslan Karatsev detalló cómo llegó a aceptar unas camisetas del partido de Mischa Zverev en el Abierto de Australia, reportó atptour

Sentado cerca de la zona de anotación en la cancha del Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins y del Abierto de Miami de esta semana, el deportista comentó lo siguiente:

“Estaba en el vestuario haciendo la maleta después del partido y Mischa me preguntó si necesitaba unas camisetas y le dije que sí. También juego con adidas, así que las cogí. Tenía un contrato con adidas hace cinco años, así que todavía tenía mucha ropa, pero no era el último modelo. Quizá vio que jugaba con las viejas”.

No se trata de una historia literal de “traperos a ricos” -la vieja equipación de Karatsev aún aguantaba-, pero su carrera, al igual que sus camisetas, ha dado definitivamente un giro a mejor en los últimos dos meses. “Realmente no me importa el modelo de camiseta con el que juego. Pero también creo que Mischa probablemente tenía demasiadas”.

A pesar de su rápido ascenso que lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más atractivos del planeta en estos momentos, es de esperar que Karatsev no reciba ningún tipo de remuneración y que se encuentre en Adidas en un futuro inmediato.

Debido a que los fabricantes de ropa suelen ultimar los presupuestos y cerrar los acuerdos de patrocinio en el cuarto trimestre, la irrupción del ruso en el primer trimestre de 2021 aún no se ha visto recompensada del todo.

“Desde la Copa ATP y el Open de Australia, hemos tenido muchas ofertas, pero estamos esperando una oferta mayor”, dice su recién fichado agente Pierre Christen. “Algunas marcas de ropa se han puesto en contacto. Valdrá más si termina el año entre los 10 o 20 primeros.

“Ha estado muy ocupado en las últimas cinco semanas, pero más desde que ganó el título de Dubai la semana pasada. Creo que mucha gente estaba esperando para ver si podía remontar su carrera en el Abierto de Australia”.

Karatsev tenía un contrato con raquetas Head antes del Abierto de Australia. Sin embargo, el único patrocinador que consiguió durante su espectacular carrera en Melbourne Park fue un acuerdo con el gigante francés de la cosmética Guinot y su marca Mary Cohr, antes de su partido de semifinales contra Novak Djokovic.

Su asombroso ascenso desde el número 253 del mundo al comienzo de los cinco meses de suspensión del Tour, el pasado mes de marzo, hasta situarse dentro del Top 30, es la culminación de 10 años de duro trabajo, una mejora de la perspectiva mental gracias a su entrenador Yahor Yatsyk, el tiempo pasado con sus compatriotas del Top 10 en la Copa ATP y una porción de buena suerte.