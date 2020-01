Asocian el coronavirus con la cerveza Corona y esto impulsa las búsquedas en Google

Es el tema del momento. A medida que pasan los días, el número de personas afectadas por el coronavirus de Wuhan va en aumento. Esto se ha notado en la cantidad de mensajes que hay al respecto en las redes sociales y en las búsquedas más recientes que se han hecho en Google. Desde la cuenta de Twitter de Google Trends han informado de que en los últimos días las búsquedas de “coronavirus symptoms” han aumentado en un 1.050% desde el principio del mes.

Algunas de las preguntas más buscadas han sido “¿es contagioso?”, “¿es mortal?”, “cómo prevenirlo”, “¿cómo se contagia?” o “¿de dónde viene el coronavirus?”. Es normal que los usuarios busquen este tipo de información, sobre todo si se tiene en cuenta la cobertura mediática que se le está dando al tema.

Global search interest for “coronavirus symptoms” has spiked +1,050% this week. 😷 Here are the top searched questions in the past 24 hours.#coronavirus #GoogleTrends pic.twitter.com/bPVsL3hCYW

