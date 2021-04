El primer hotel espacial abrirá sus puertas a los turistas en el 2027. Al menos así lo estima el Voyager Station, el cual ejecuta este proyecto arquitectónico fuera del planeta tierra, una experiencia real que tendrá un precio exorbitante, pero disponible para quienes deseen cumplir el sueño observar desde el espacio.

Actualmente, la tecnología y los avances científicos permiten las misiones espaciales privadas, lo que demuestra los grandes logros y evolución del ser humano. Se espera que las industrias hoteleras aprovechen el área espacial en los venideros años, con el objetivo de ofrecer un espectáculo turístico fascinante, desde más allá de nuestra atmósfera.

La construcción comenzará en el año 2026, esto, de acuerdo con información suministrada por la estación Voyager de Orbital Assembly, mientras que turistas podrán aventurarse a una experiencia diferente en este hotel, luego del transcurso de un año de su ejecución.

¿Qué ofrecerá?

Según, los huéspedes podrán disfrutar de instalaciones de lujos, cómodas habitaciones, camas y duchas parecidas a las que se tienen en la tierra. Además de diversos espacios para el entretenimiento, distracción y degustación, tales como restaurantes Gourmet, gimnasios, villas individuales, bares, entre otro, por lo que la empresa a cargo del megaproyecto concentra sus esfuerzos en la combinación y sincronización de las tecnologías.

El primer hotel espacial estima alojar a 280 invitados, quienes gozarán de esta maravillosa e innovadora forma de hacer turismo.

En 2019, el proyecto fue lanzado bajo el nombre “Estación Espacial Giratoria Von Braun”, como homenaje al ingeniero aeroespacial que materializó los cohetes por primera vez en la historia. También se esperaba que estuviese disponible al público en 2025. Sin embargo, la pandemia por la Covid-19 paralizó el proyecto que, ahora, prevé su apertura para el 2027.

