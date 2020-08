Un asteroide del tamaño de un auto voló a casi 3.000 kilómetros de la Tierra el pasado domingo, según difundió businessinsider

Según los rastreadores de asteroides y un catálogo recopilado por el Observatorio Astronómico Sormano en Italia, se trata de un acercamiento notablemente cercano, el más próximo jamás registrado,

Debido a su tamaño, la roca espacial probablemente no habría representado ningún peligro para las personas en el suelo si hubiera golpeado el planeta. Sin embargo, la llamada cercana es preocupante, ya que los astrónomos no tenían idea de que existía el asteroide hasta después de su paso.

Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA indicó que “el asteroide se acercó sin ser detectado desde la dirección del Sol . No lo vimos venir”.

En cambio, el Observatorio Palomar en California detectó por primera vez la roca espacial unas 6 horas después de que volara sobre la Tierra.

Sin embargo, Chodas confirmó la naturaleza récord del evento: “El acercamiento cercano de ayer es el más próximo registrado, si se descartan algunos asteroides conocidos que realmente han impactado en nuestro planeta”.

Un dato a considerar es que la NASA conoce solo una fracción de objetos cercanos a la Tierra (NEO) como este. Muchos no cruzan la línea de visión de ningún telescopio, y varios asteroides potencialmente peligrosos se han acercado en los últimos años. Si el equivocado se deslizara por los huecos de nuestros sistemas de vigilancia NEO, podría matar a decenas de miles de personas.

Vale destacar que este asteroide reciente cercano a la Tierra se llamó inicialmente ZTFODxQ, pero ahora los astrónomos lo conocen formalmente como 2020 QG. Business Insider se enteró del suceso gracias a Tony Dunn, el creador del sitio web orbitsimulator.com.

Dunn tuiteó que “el asteroide recién descubierto ZTF0DxQ pasó ayer a menos de un cuarto de diámetro de la Tierra, lo que lo convierte en el sobrevuelo conocido más cercano que no ha llegado a golpear nuestro planeta”, Dunn. Además, este compartió la animación a continuación.

La simulación acelerada muestra la trayectoria orbital aproximada de 2020 QG a medida que avanzaba a una velocidad de aproximadamente 12,4 kilómetros por segundo o aproximadamente 27.600 mph.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020