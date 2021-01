Una impresionante foto del espacio tomada por el astrónomo amateur Trevor Jones ha dejado a quienes la han visto atónitos.

Se trata de la nebulosa de la estrella llameante, también conocida como IC 405, la cual es astrónomo pudo dar con una impresionante foto desde su casa.

“Aquí hay una foto de primer plano de la Nebulosa de la Estrella Flamígera en Auriga. Conocida como IC 405, esta nebulosa se extiende por unos 5 años luz de diámetro y es visible a través de un pequeño telescopio en las condiciones adecuadas. ¡Esta es una exposición de 2 horas desde mi patio trasero usando un filtro dúo de banda estrecha!”, tuiteó el astrónomo.

Here is a close-up photo of the Flaming Star Nebula in Auriga.

Known as IC 405, this nebula spans about 5 light years across and is visible through a small telescope under the right conditions.

This is a 2 hour exposure from my backyard using a duo-narrowband filter! pic.twitter.com/swnIVsqPxj

— 🔭AstroBackyard (@AstroBackyard) January 14, 2021