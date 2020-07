La jueza federal encargada de analizar el caso de las cuentas bancarias de Jeffrey Epstein en el Deutsche Bank fue atacada a tiros la noche de este domingo en su casa en Nueva Jersey.

Por redacción MiamiDiario

El hijo de Esther Salas, de 20 años, falleció y su esposo, el abogado Mark Anderl, resultó herido. La magistrada salió ilesa del ataque, según ha informado la policía y el FBI, que buscan a un hombre como responsable del tiroteo, reportó El Político.

El marido de la juez está hospitalizado y en estado crítico. Salas recibió hace apenas cuatro días el expediente sobre las demandas colectivas de inversionistas contra el banco que llevaba las cuentas del polémico financiero estadounidense –acusado de tráfico sexual de menores y que se suicidó el año pasado en prisión–.

Los vecinos han relatado a la prensa estadounidense que un hombre vestido como mensajero de la compañía FedEx llamó a la puerta de la casa de la magistrada en la comunidad de North Brunswick alrededor de las 17.00 (hora local) y disparó, primero, contra el hijo de la juez y luego contra su esposo.

Salas estaba en el sótano de la propiedad, por lo que el atacante no la encontró antes de huir. Los vecinos han relatado a la agencia Associated Press que Salas había manifestado anteriormente su preocupación por llevar casos judiciales de alto perfil y que los reflectores sobre su persona la pudiesen convertir en objetivo.

En 2014, Salas condenó a prisión a una famosa pareja del reality de televisión Real Housewives of New Jersey –Teresa y Giuseppe Giudice– al hallarlos culpables de fraude. También condenó, en 2018, a 45 años de cárcel a Farad Roland, líder del cartel de South Side en Newark. Sin embargo, la magistrada adquirió mayor relevancia la semana pasada al recibir el caso del Deutsche Bank y Epstein. La denuncia contra el banco apunta a que la institución financiera no supervisó adecuadamente la actividad de las cuentas de Jeffrey Epstein, lo que le permitió realizar transacciones millonarias de alto riesgo relacionadas con la trama de explotación sexual a menores en la que participó.

Hace dos semanas, el Deutsche Bank fue sancionado con una multa de 150 millones de dólares por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y reconoció “fallos significativos” en el proceso de supervisión de las cuentas de Jeffrey Epstein, a pesar de que conocían su historial criminal.

