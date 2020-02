¡Ataque terrorista! Policía de Londres abatió a hombre que apuñaló a tres personas

La policía londinense abatió a tiros a un hombre que este domingo apuñaló a varias personas en el sur de Londres, incidente calificado como un ataque terrorista.

La policía Metropolitana de la ciudad dijo que “varias personas fueron apuñaladas” la tarde del domingo en Streatham, un vecindario del municipio londinense de Lambeth, reportó Elpais.

La policía aclaró que tres personas resultaron heridas tras el ataque con arma blanca. Dos de las víctimas fueron hospitalizadas, una en condición crítica, otra en condición estable. Una tercera persona fue atendida en el lugar de los hechos por heridas menores.

